Amorim om Sesko: ”Han kommer lyckas”

Benjamin Sesko har fått en tung start i Manchester United.

Tränaren Ruben Amorim är dock övertygad om att anfallaren kommer att lyckas.

– Han jobbar hårt, han kommer lyckas, säger han till Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Manchester United värvade 22-årige Benjamin Sesko från RB Leipzig inför säsongen för 950 miljoner kronor.

Sedan dess har han gjort två mål och en assist på elva matcher, och den inledande tiden i storklubben har varit tuff.

Tränaren Ruben Amorim försvarar Sesko och beskriver pressen som en utmaning för unga spelare:

– Om du inte presterar varje vecka får du höra det av klubblegendarer, experter, media – och ibland har de rätt. Att förstå det och samtidigt upprätthålla ditt självförtroende är svårt för en ung kille.

Amorim tvivlar däremot inte på anfallarens potential:

– Detta är en del av processen och vi kommer att hjälpa honom. Han jobbar väldigt hårt och vi vill lyckas, så han kommer att lyckas.

Manchester United ligger för närvarande på åttonde plats i Premier League.