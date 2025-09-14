Amorim tar på sig derbyförlusten: ”Mitt fel”

Manchester United förlorade med 0–3 mot City.

United-tränaren Ruben Amorim tar på sig nederlaget.

– Jag kan inte peka ut en enda spelare, säger han till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Manchester United och Manchester City drabbade samman i derby under söndagen. Slutresultatet blev 3–0 till de ljusblåa efter mål av Phil Foden och dubbla kassar av Erling Braut Haaland.

Efter matchen var Uniteds tränare Ruben Amorim inte nöjd med lagets prestation.

– I den här typen av matcher, med topplag, är det de små marginalerna som gör skillnaden. Prestationen är inte bra, i vissa ögonblick var de bättre än oss och i slutändan har man ingen bra känsla, säger han till Sky Sports.

Samtidigt menar han att mycket beror på honom, att resultatet blev en klar förlust.

– Jag är inte gladare. Jag såg inte en enda spelare i mitt lag som inte gav max. Resten är mina egna. Ibland känner jag besvikelsen att vi kunde ha sprungit mer, men jag hade inte den känslan idag. Det är mitt fel, inte deras fel, och jag har inget emot det.

Amorim avslutar:

– Jag vet att det är svårt för våra fans, men återigen, jag kan inte peka ut en enda spelare (för brist i) insats. Med spelintelligens kan vi förbättra oss, men det är mitt fel och vi kan förbättra oss.

I nästa match möter ”Red Devils” Chelsea.