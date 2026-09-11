Anthony Elanga prisas i Premier League

Anthony Elanga prisas.

Svensken tilldelas utmärkelsen Månadens mål i Premier League.

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Anthony Elanga har fått en smakstart på Premier League-säsongen. Svensken har svarat för två mål på de inledande tre matcherna för Newcastle United.

Nu meddelar Premier League att Elangas fullträff mot Tottenham Hotspur i omgång två har röstats fram till månadens mål i augusti.

– Det betyder mycket att få sådana här troféer, och dessutom var det ännu bättre att vinna, säger han i ett uttalande.

– Med de där troféerna fortsätter vi bara att samla på oss och vi hoppas på fler. Jag är verkligen, verkligen tacksam och hungrig också. Jag är tacksam mot Gud för att jag har jobbat hårt för att få sådana möjligheter och sådana ögonblick.

Tredje svensken någonsin

Med utmärkelsen skriver Elanga in sig i historien som den tredje svensken att tilldelas utmärkelsen sedan den instiftades säsongen 2016/17. Jens Cajuste prisades i mars 2025 och Alexander Isak i december 2024.

Det är åttonde gången som en Newcastle-spelare tilldelas priset.

Elanga anslöt till ”Magpies” sommaren 2025 och noteras för totalt fem mål och två assist på 54 matcher i klubben.