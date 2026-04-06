Arsenal-stjärnan saknades under träning

Flera spelare i Arsenal har åkt på skador.

Under lagets träning var Declan Rice, Gabriel och Leandro Trossard tillbaka.

Storstjärnan Bukayo Saka saknades.

Arsenal fick sig en rejäl tankeställare av landslagssamlingen i mars. Flera ordinarie spelare var skadade och återvände med skavanker.

Under måndagens träningspass var flera av de skadedrabbade spelarna tillbaka, rapporterar Sky Sports. Declan Rice, Gabriel och Leandro Trossard var alla med under passet.

Däremot saknades spelare som Bukayo Saka, Jurrien Timber, Mikel Merino och Eberechi Eze.

Arsenal ställs mot Sporting i Champions League-kvartsfinal på tisdagen.