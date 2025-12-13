Arteta backar Gyökeres: ”Låt honom vara”

Viktor Gyökeres har kritiserats i Arsenal.

Nu ryter tränaren Mikel Arteta ifrån.

– Låt honom vara och låt honom göra det han är bäst på, säger Arteta enligt Sky Sports.

Viktor Gyökeres övergång från Sporting till Arsenal blev an av de mest omdiskuterade övergångarna i somras. när svensken väl blev klar ”Gunners” har det riktats kritik på grund av den låga poängskörden. Gyökeres noteras för fyra mål på 13 matcher i Premier League och en tidigare skada har även satt stopp för spel.

Arsenal-tränaren Mikel Arteta gick ut och försvarade Gyökeres och röt ifrån mot kritikerna.

– Han är en spelare som kommer till en annan liga, den mest krävande ligan i världen, och vad händer om han inte gör mål på fem eller sex matcher?, säger Arsenal-tränaren enligt Sky Sports och fortsätter:

– Det var min enda fråga till honom: ”Hur ska du reagera om du inte gör mål på fem eller sex matcher? Klarar du av det? Och vad kommer då att hända under de kommande 100 matcherna?”

Arteta menar att i stället för att kritisera Gyökeres, ska man hylla honom.

– Låt honom vara och låt honom göra det han gör bäst. Stötta honom och jag är säker på att det kommer att gå bra för honom.

Arsenal ställs mot Wolverhampton under lördagen klockan 21.00.