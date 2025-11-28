Arteta om Gyökeres status: ”Kommer närmare”

Viktor Gyökeres har varit borta från spel en period.

Nu ger Arsenal-tränaren Mikel Arteta besked om hans möjlighet att spela på söndag.

– Vi är väldigt positiva, säger han enligt Mirror.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres har dragits med skadebekymmer och missat flertalet matcher för Arsenal.

På söndag ställs ”Gunners” mot Chelsea i ett Londonderby och tränaren Mikel Arteta ger en återhållsam uppdatering på svenskens status.

– Det är en ny dag i morgon (lördag). Vi får se hur det är med alla i morgon, säger Arsenal-tränaren enligt Mirror.

Arteta förklarar även att Gyökeres lagkamrat Kai Havertz är på väg att bli spelklar.

– De (Gyökeres och Havertz) kommer närmare och närmare. Vi är väldigt positiva gällande båda, så vi får se.

Matchen mellan Chelsea och Arsenal startar 17.30 på söndagen.

Arsenal toppar Premier League efter 14 omgångar.