Aston Villa-stjärnan skadad – öppnar för Nilsson Lindelöf

Aston Villa-mittbacken Tyrone Mings är långtidsskadad.

Det kan öppna upp för svensken Victor Nilsson Lindelöf på positionen.

Foto: Bildbyrån

Victor Nilsson Lindelöf anslöt till Aston Villa i somras. Svensken har dock haft det svårt att slå sig in bland mittbackarna i startelvan.

Nu kommer ett skadebesked för en av lagets mittbackar. Tyrone Mings har åkt på en lårskada och uppges bli borta minst sju veckor.

Samtidigt som det givna backparet är Pau Torres och Ezri Konsa, kan det öppna för mer speltid för ”VNL”. Detta då Villa kommer att spela både ligaspel och Europa League-spel.

Svensken har gjort fem framträdanden för Birminghamklubben den här säsongen.

Aston Villa ligger på en elfteplats i Premier League-tabellen.