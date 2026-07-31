Uppgifter: United undersöker värvning från rival

Manchester United vill värva från Newcastle United.

”The Red Devils” tittar nämligen på ytterbacken Lewis Hall, enligt uppgifter.

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Manchester United tittar på en förstärkning i defensiven. Enligt Sky Sports riktar klubben blickarna mot Premier League-rivalen Newcastle United.

Sky uppger att United undersöker möjligheterna att värva vänsterbacken Lewis Hall, 21. Klubben ska ha frågat hur mycket Newcastle är villiga att släppa talangen för.

Hall anslöt till Newcastle United från Chelsea 2024 och sitter på ett kontrakt till sommaren 2029.