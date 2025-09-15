Bergvall nominerad till utmärkelse i Premier League

Ett mål och en assist.

Nu är Lucas Bergvall nominerad till veckans spelare i Premier League.

Foto: Bildbyrån

Lucas Bergvall öppnade sitt målkonto i Premier League i helgens match mot West Ham. Svensken noterades även för en assist när han spelade fram till Micky van de Ven i Tottenhams 3–0-seger.

Nu har Bergvall blivit nominerad till veckans spelare i Premier League. Utmärkelsen är ny för den här säsongen där det är supportrar som röstar fram vinnaren.

De övriga nominerade är Manchester Citys Erling Haaland, Chelseas Moises Caicedo, Bournemouths Antoine Semenyo, Aston Villas Emiliano Martinez, Sunderlands Robin Roefs, Newcastles Nick Woltemade och Arsenals Martin Zubimendi.

Eight standout performers ⭐ Vote for the Player of Matchweek 4 ⬇️ — Premier League (@premierleague) September 15, 2025

Bergvall blev även utsedd till matchens spelare mot West Ham.