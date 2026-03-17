Bergvall tillbaka i träning med Spurs

Efter två månaders frånvaro är Lucas Bergvall tillbaka på träningsplanen.

Den svenske mittfältaren har nu tagit ett första steg mot comeback i Tottenham.

Däremot missar han Sveriges kommande VM-playoff.

Lucas Bergvall närmar sig comeback i Tottenham. Mittfältaren har varit borta sedan januari, men har nu återvänt till träning med laget.

Enligt uppgifter deltog svensken i delar av ett träningspass, där han syntes i lättare övningar tillsammans med övriga spelare. Det kan vara ett tecken på att en spelare är inne i slutfasen av sin rehabilitering.

Tottenham har haft en skadefylld period och kämpar samtidigt i tabellen, vilket gör Bergvalls återkomst välkommen.

Det återstår dock att se när han är redo för matchspel. Tidigare har det stått klart att 20-åringen missar Sveriges kommande VM-playoff.