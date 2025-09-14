Bergvalls succé – Spurs yngsta målskytt på nästan tio år

Lucas Bergvall slog till med sitt första Premier League-mål någonsin igår.

19-åringen är med det också Tottenhams yngsta målskytt på nästan tio år i den engelska högstaligan.

Totalt sett är han Spurs elfte yngsta målskytt i Premier League.

Foto: Bildbyrån

Lucas Bergvall fick förtroende från start igår för Tottenham då det vankades Londonderby mot West Ham.

Den svenske jättetalangen tackade Thomas Frank för förtroendet genom att nicka in sitt första Premier League mål någonsin.

Bergvall, som vid målet var 19 år och 223 dagar gammal, blev sitt mål Tottenhams yngsta Premier League-målskytt på nästan tio år.

Senaste någon yngre Spurs-spelare gjorde mål var Dele Alli när han nätade i november 2015.

Bergvall befinner sig i gott sällskap

Totalt sett är svensken med gårdagens fullträff Tottenhams elfte yngsta Premier League-målskytt genom tiderna och det är inte vilka som helst som placerar sig före honom.

Bland de tio yngre målskyttarna återfinns bland annat spelare som Harry Kane och Gareth Bale.