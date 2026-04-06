Bernardo Silva lämnar Manchester City: ”Unik”

Bernardo Silva, 31, och Manchester City går skilda vägar i sommar.

Det bekräftar klubbens assisterande tränare Pepijn Lijnders.

– Varje bra historia har ett slut, säger Lijnders enligt tidningen The Guardian.

Den senaste tiden har Bernardo Silva ryktats bort från Manchester City. 31-åringen sitter på ett utgående kontrakt med klubben han spelat för sedan 2017 och nu lämnar han i sommar.

Manchester Citys assisterande tränaren Pepijn Lijnders bekräftar, enligt tidningen The Guardian, att portugisen inte förlänger i sommar.

– När han inte spelar kommer man att se hur han saknas och det är en match. Men varje bra historia har ett slut, och jag hoppas att han njuter av de sista månaderna, det är bara sex veckor, och får ett bra avsked. Han förtjänar all den uppmärksamheten också, säger Lijnders enligt the Guardian och fortsätter:

– Jag gillade honom inte förut. Nu älskar jag honom. Hans känsla för spelet, vad som krävs. Det finns inte många som honom.

Bernardo Silva noteras för totalt 76 mål och 77 assist på 450 matchframträdanden.