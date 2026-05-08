Beskedet: Bournemouth stänger av Jimenez

Bournemouth stänger av Alex Jimenez inför lördagens Premier League-match mot Fulham FC.

Beslutet kommer efter att uppgifter spridits på sociala medier om att ytterbacken skickat olämpliga meddelanden till en minderårig flicka.

Bournemouth meddelar att 21-årige Alex Jimenez inte kommer att ingå i truppen till mötet med Fulham i Premier League.

Bakgrunden är virala inlägg på sociala medier där spanjoren påstås ha skickat olämpliga meddelanden till en 15-årig flicka, enligt uppgifter från Talksport.

I ett uttalande skriver Bournemouth att klubben känner till uppgifterna och att ärendet nu utreds.

”Klubben förstår allvaret i saken och utreds för närvarande. Till följd av detta kommer Alex inte att inkluderas i truppen till morgondagens Premier League-match mot Fulham och klubben kommer inte att ge några ytterligare kommentarer i nuläget”, skriver klubben.

Jimenez har varit en ordinarie spelare i Bournemouth under säsongen och har startat 30 matcher i Premier League.