Beskedet: Bournemouth stänger av Jimenez
Bournemouth stänger av Alex Jimenez inför lördagens Premier League-match mot Fulham FC.
Beslutet kommer efter att uppgifter spridits på sociala medier om att ytterbacken skickat olämpliga meddelanden till en minderårig flicka.
Bournemouth meddelar att 21-årige Alex Jimenez inte kommer att ingå i truppen till mötet med Fulham i Premier League.
Bakgrunden är virala inlägg på sociala medier där spanjoren påstås ha skickat olämpliga meddelanden till en 15-årig flicka, enligt uppgifter från Talksport.
I ett uttalande skriver Bournemouth att klubben känner till uppgifterna och att ärendet nu utreds.
”Klubben förstår allvaret i saken och utreds för närvarande. Till följd av detta kommer Alex inte att inkluderas i truppen till morgondagens Premier League-match mot Fulham och klubben kommer inte att ge några ytterligare kommentarer i nuläget”, skriver klubben.
Jimenez har varit en ordinarie spelare i Bournemouth under säsongen och har startat 30 matcher i Premier League.
