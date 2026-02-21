Beskedet: Därför saknas Chelsea-stjärnan

Estevao saknades i Chelseas match mot Burnley.

Huvudtränaren Liam Rosenior förklarar att brassen har en känning i låret.

Foto: Bildbyrån

Chelsea spelade mot Burnley i Premier League under lördagen. Inför matchen stod det klart att stjärnan Estevao saknades helt i truppen.

Londonklubbens tränare Liam Rosenior förklarar att brassen fått en känning i baksida lår på en träning under fredagen.

– Just nu undersöker vi det för att se till att det inte är något allvarligt, men han är inte tillgänglig för dagens match och vi får ta det därifrån, säger Rosenior på klubbens hemsida.

Matchen slutade 1-1.



