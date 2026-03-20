Beskedet: Liverpool-keepern skadad – missar helgens match

Liverpool kommer inte att ha tillgång till Alisson under helgens match i Premier League.

Det kommer inte heller det brasilianska landslaget att ha – då han dras med en skada.

Foto: Bildbyrån

För en dryg vecka sedan ställdes Liverpool borta mot Galatasaray – utan målvakten Alisson som drogs med en skada.

Däremot var han tillbaka i buren när hans Liverpool kryssade mot Tottenham i helgen och stod även mellan stolparna under onsdagens åttondelsretur i Champions League.

Nu meddelar dock både det brasilianska landslaget och Liverpool att Alisson dras med en skada. Den innebär att han missar helgens match mot Brighton i morgon, lördag, samt den brasilianska samlingen där man möter Frankrike och Kroatien.

Liverpool befinner sig på en femteplats i Premier League efter 30 omgångar.