Beskedet: Liverpool-keepern skadad – missar helgens match
Liverpool kommer inte att ha tillgång till Alisson under helgens match i Premier League.
Det kommer inte heller det brasilianska landslaget att ha – då han dras med en skada.
För en dryg vecka sedan ställdes Liverpool borta mot Galatasaray – utan målvakten Alisson som drogs med en skada.
Däremot var han tillbaka i buren när hans Liverpool kryssade mot Tottenham i helgen och stod även mellan stolparna under onsdagens åttondelsretur i Champions League.
Nu meddelar dock både det brasilianska landslaget och Liverpool att Alisson dras med en skada. Den innebär att han missar helgens match mot Brighton i morgon, lördag, samt den brasilianska samlingen där man möter Frankrike och Kroatien.
Liverpool befinner sig på en femteplats i Premier League efter 30 omgångar.
