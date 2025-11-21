Beskedet: Lucas Bergvall tillbaka för Spurs

Han har varit borta ett par veckor.

Nu är Lucas Bergvall återställd från sin huvudskada.

Det meddelar Tottenham-tränaren Thomas Frank.

Foto: Alamy

Den 19-årige stjärnan Lucas Bergvall var tvungen att lämna den svenska landslagssamlingen redan innan VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Slovenien. Detta till följd av en hjärnskakning han drog på sig i en match med Tottenham Hotspur.

Nu är dock mittfältaren tillbaka, vilket Spurs-tränaren Thomas Frank meddelar via Football London.

– Pape (Matar Sarr) tränade i dag och är tillgänglig, Lucas (Bergvall) tränade också i dag och är tillgänglig. (Randal) Kolo Muani tränade i dag, är tillgänglig men givetvis med mask på, säger Frank och tillägger:

– ”Dom” (Dominic Calvert-Lewin) är inte redo.

Under söndagen ställs Tottenham mot Arsenal i årets första Londonderby mellan klubbarna. Då ser alltså Bergvall ut att kunna spela igen.