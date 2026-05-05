Beskedet: Miley missar resten av säsongen – brutit vadbenet

Newcastle United bekräftar att mittfältaren Lewis Miley har brutit vadbenet.

Skadan stoppar honom från vidare spel den här säsongen.

Det står nu klart att Lewis Miley, 20, inte kommer att spela mer under den pågående säsongen i Premier League. Newcastle United meddelar via sin officiella hemsida att den unge mittfältaren brutit vadbenet under en träning.

Miley väntas träffa en specialistläkare under onsdagen för vidare bedömning av skadan. Därefter inleds rehabiliteringen, enligt klubben.

Trots bakslaget är prognosen relativt positiv. Miley förväntas vara tillbaka i spel till starten av försäsongen.

Under säsongen har engelsmannen noterats för 23 matcher i ligan.