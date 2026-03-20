Beskedet: Salah är skadad – missar PL-match

Mohamed Salah missar Liverpools match mot Brighton.

Det bekräftar Liverpool-tränaren under fredagen.

– Han är inte tillgänglig, säger Arne Slot.

Liverpool ställs mot Brighton i Premier League i helgen. Nu meddelar tränaren Arne Slot att Mohamed Salah har ådragit sig en skada och kommer att missa drabbningen.

– Det är ovanligt. Han är inte tillgänglig för i morgon, säger Slot enligt tidningen Liverpool Echo.

Liverpools tur i otur är att det väntar ett landslagsuppehåll. Salah kommer att missa Egyptens matcher.

– Det är bra för Liverpool är att vi går på landslagsuppehåll, men dåliga nyheter för Egypten, för han kan inte åka dit.

Det är oklart nära den offensive stjärnan är tillbaka.

– ”Mo” har tidigare visat att han kan återhämta sig snabbare än andra spelare. Han tar så väl hand om sin kropp att han kan vara tillbaka tidigare än andra, vilket historien har visat. Det är bara två veckor kvar tills vi spelar igen.

Mohamed Salah noteras för tio mål och nio assist på 34 matcher den här säsongen.