”Big Sam” sågar Salah: ”Beter sig som en stor bebis”

Sam Allardyce är inte nöjd med Mohamed Salahs inställning.

Den förre förbundskaptenen reagerar på egyptiern efter hans byte i matchen mot Nottingham Forest.

– Mohamed Salah måste bita i det sura äpplet, säger ”Big Sam” i podcasten No Tippy Tappy Football.

Mohamed Salah har gått från att vara given i Liverpool till att bli utbytt och ibland starta på bänken. I den senaste matchen mot Nottingham Forest väcktes det reaktioner efter egyptierns byte där han sågs småflina. Ett agerande som inte fallit Englands förre förbundskapten Sam Allardyce i smaken.

– Mohamed Salah måste bita i det sura äpplet, sätta sig ner och se till att han börjar göra mål. Sluta skylla på tränaren när det är ditt eget fel att du inte gör mål och blir uttagen. Han kan inte bli besviken över att bli uttagen när han inte gör mål eller skapar, säger Allardyce i podcasten No Tippy Tappy Football.

”En stor bebis”

Salah har inte nätat sedan i Premier League sedan november i fjol och ”Big Sam” tycker att den tidigare konflikten med tränaren Arne Slot färgar av sig på planen.

– Det verkar som någon sorts mental blockering, för det är inte bara en period längre, det är hela säsongen. Det är ett bekymmer för Liverpool och för honom. Han måste sluta visa sitt ogillande för situationen på planen. Gå och knacka på tränarens dörr och ta upp det där, säger han och avslutar:

– Han beter sig som en stor bebis.

Mohamed Salah noteras för sju mål och åtta framspel på 26 framträdanden den här säsongen.