Brightons besked: Ayari missar match – igen
Brighton ställs mot Brentford.
Då får ”The Seagulls” klara sig utan Yasin Ayari.
– Han är inte tillgänglig, säger tränaren Fabian Hurzeler.
Yasin Ayari, 22, har varit borta från spel en tid. I början av månaden ådrog sig Brighton-svensken en axelskada och har missat de två senaste ligamatcherna.
Inför lördagens drabbning med Brentford meddelar tränaren Fabian Hurzeler att Ayari missar även denna match.
– Han är inte tillgänglig imorgon (lördag) men han kommer att vara tillbaka i träning nästa vecka, sedan borde han vara tillgänglig för nästa match, säger Hurzeler under en presskonferens.
Yasin Ayari har varit en given spelare i det svenska landslaget som spelar en viktig playoff-match mot Ukraina den 26 mars.
Matchen mellan Brentford och Brighton startar 16.00 på lördagen.
