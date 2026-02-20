Brightons besked: Ayari missar match – igen

Brighton ställs mot Brentford.

Då får ”The Seagulls” klara sig utan Yasin Ayari.

– Han är inte tillgänglig, säger tränaren Fabian Hurzeler.

Foto: Bildbyrån

Yasin Ayari, 22, har varit borta från spel en tid. I början av månaden ådrog sig Brighton-svensken en axelskada och har missat de två senaste ligamatcherna.

Inför lördagens drabbning med Brentford meddelar tränaren Fabian Hurzeler att Ayari missar även denna match.

– Han är inte tillgänglig imorgon (lördag) men han kommer att vara tillbaka i träning nästa vecka, sedan borde han vara tillgänglig för nästa match, säger Hurzeler under en presskonferens.

Yasin Ayari har varit en given spelare i det svenska landslaget som spelar en viktig playoff-match mot Ukraina den 26 mars.

Matchen mellan Brentford och Brighton startar 16.00 på lördagen.