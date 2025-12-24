Brittisk media: United-kaptenen borta i minst fem matcher
Manchester Uniteds lagkapten, Bruno Fernandes, har skadat sig.
Då kommer portugisen tvingas till vila i minst fem matcher.
Det rapporterar The Times.
Det var i matchen mellan Aston Villa och Manchester United i söndags som bortalagets kapten Bruno Fernandes åkte på en smäll.
Efter det gjorde de första rapporterna gällande att 31-åringen riskerar att bli borta under en period.
Nu menar The Times att frånvaroperioden har fastställts. De skriver att Manchester United hoppas att Fernandes är tillbaka i spel under mitten av januari och att derbyt mot Manchester City den 17:e är målsättningen för comebacken.
Således kan portugisen missa fem matcher för ”The Red Devils” som härnäst ställs mot Newcastle på annandagen.
Manchester United är just nu sjua i Premier League.
