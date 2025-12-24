Brittisk media: United-kaptenen borta i minst fem matcher

Manchester Uniteds lagkapten, Bruno Fernandes, har skadat sig.

Då kommer portugisen tvingas till vila i minst fem matcher.

Det rapporterar The Times.

Foto: Bildbyrån

Det var i matchen mellan Aston Villa och Manchester United i söndags som bortalagets kapten Bruno Fernandes åkte på en smäll.

Efter det gjorde de första rapporterna gällande att 31-åringen riskerar att bli borta under en period.

Nu menar The Times att frånvaroperioden har fastställts. De skriver att Manchester United hoppas att Fernandes är tillbaka i spel under mitten av januari och att derbyt mot Manchester City den 17:e är målsättningen för comebacken.

Således kan portugisen missa fem matcher för ”The Red Devils” som härnäst ställs mot Newcastle på annandagen.

Manchester United är just nu sjua i Premier League.