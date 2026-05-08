Bruno Fernandes utsedd till årets spelare i Premier League

Football Writers’ Association har utsett årets spelare i i Premier League.

Vinnaren?

Manchester United-kaptenen Bruno Fernandes.

Manchester Uniteds Bruno Fernandes belönas efter en stark säsong där han varit en nyckelspelare.

Den portugisiske mittfältaren har stått för åtta mål och 21 assist på 34 tävlingsmatcher och har nu röstats fram till årets spelare av Football Writers’ Association, FWA.

Declan Rice slutade tvåa i omröstningen, medan Erling Haaland placerade sig på tredje plats.

Football Writers’ Association grundades 1947 och organisationens pris räknas som ett av de mest prestigefyllda individuella priserna inom engelsk fotboll.