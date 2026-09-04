Byter tröjnummer – erbjuder kompensation till fansen

Emiliano Martinez la handskarna på nummer 26 när anslöt till Chelsea.

Nu väljer argentinaren att byta – fem dagar efter att han skrivit på för klubben.

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Emiliano Martinez skrev nyligen på för Chelsea efter att ha spenderat sex säsonger hos ligarivalen Aston Villa. Argentinaren valde då att bära tröja nummer 26, samma som Chelsea-ikonen John Terry bar under sin tid i klubben.

Det blev dock endast en match med det prestigefyllda numret på ryggen.

Chelsea meddelar nu att Martinez bytt till det mer klassiska målvaktsnumret 1. Detta efter att dess tidigare ägare Robert Sanchez lämnat klubben för italienska Como.

Alla de supportar som redan lagt pengar på en tröja med Martinez nummer 26 erbjuds nu kompensation. Klubben uppmanar alla som köpt den numera utgångna tröjan att ta med den till Stamford Bridge, där Martinez själv kommer att signera den.

Emiliano Martinez bar länge nummer 1 även för Aston Villa innan han bytte till nummer 23, samma som han hade när Argentina vann VM-guld 2022.