Carrick prisad – efter succén med Manchester United

Michael Carrick har basat över Manchester United i fem matcher.

Fyra av dessa har han vunnit, den sista slutade oavgjort.

Nu har 44-åringen vunnit priset som januari månads bästa tränare i Premier League.

Efter att Ruben Amorim fick sparken har Michael Carrick anställs som interimtränare i Manchester United.

Sedan den förre storspelaren tog över ”The Red Devils” har laget spelat fem matcher. Av dessa har fyra slutat med seger och en med kryss.

Prestationerna har inte bara inneburit ett rejält lyft i tabellen. Nu står det också klart att han tilldelas priset som månadens tränare i Premier League.

Manchester United befinner sig på en fjärdeplats i Premier League. Under måndagen spelar man sin nästa match, mot Everton borta.