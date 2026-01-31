Chelsea vann kaosderbyt – efter dramatisk avslutning

Chelsea låg under med 0–2 mot West Ham.

Då vände hemmalaget till 3–2 efter ett segermål i den 92:a (!) minuten.

Foto: Bildbyrån

Under lördagens tog Chelsea emot West Ham i ett Londonderby. Inför avspark sakandes brassen Estevao i Chelsea på grund av personliga skäl.

När matchen väl var i gång var det West Ham United som skulle ta kommandot. Efter ett mål av av Jarred Bowen i den sjunde minuten och 2–0 av Crysencio Summerville knappa halvtimmen senare gick bortalaget in med en komfortabel ledning i paus.

Inför den andra akten gjorde Chelsea-tränaren Liam Rosenior förändringar. In kom bland annat Joao Pedro och Marc Cucurella. Ett smart val skulle det visa sig.

I den 57:e minuten reducerade Joao Pedro och 13 minuter senare utjämnade Cucurella.

I den 92:a minuten lyckades Enzo Fernandez vända till 3–2 för Chelsea.

– Och dessa Chelsea-fans har gått från burop till kaos, säger Gary Neville till Sky Sports.

Mot slutminuterna uppstod det tumult mellan flera spelare och West Hams Todibo fick syna ett rött kort efter en ”våldshandling” mot Pedro.

Matchen slutade sedermera 3–2 till Chelsea.

”Chelsea har gjort det! Vilken bisarr kväll. Mål, burop, comebacker och ett rött kort.”, skriver Sky Sports.