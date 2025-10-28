Chelseas glädjebesked – Delap tillgänglig igen

Chelsea kommer med ett glädjebesked denna tisdag.

Liam Delap är tillbaka i träning.

Han är även tillgänglig till morgondagens match mot Wolverhampton.

Foto: Bildbyrån

Chelsea värvade Liam Delap från Ipswich Town inför säsongen, men anfallaren har missat stora delar av säsongen på grund av skada.

Olyckan var framme tidigt i den tredje omgången mot Fulham och sedan dess har anfallaren varit borta – detta till nu.

Chelsea meddelar nämligen idag att Delap är tillbaka i träning, samt att han är tillgänglig för morgondagens möte med Wolverhampton Wanderers i ligacupen.

”Enzo Maresca har bekräftat att Liam Delap har återvänt till träning och att han är tillgänglig till morgondagens cupmöte på Molineux”, skriver klubben via X.