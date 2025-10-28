Chelseas glädjebesked – Delap tillgänglig igen
Chelsea kommer med ett glädjebesked denna tisdag.
Liam Delap är tillbaka i träning.
Han är även tillgänglig till morgondagens match mot Wolverhampton.
Chelsea värvade Liam Delap från Ipswich Town inför säsongen, men anfallaren har missat stora delar av säsongen på grund av skada.
Olyckan var framme tidigt i den tredje omgången mot Fulham och sedan dess har anfallaren varit borta – detta till nu.
Chelsea meddelar nämligen idag att Delap är tillbaka i träning, samt att han är tillgänglig för morgondagens möte med Wolverhampton Wanderers i ligacupen.
”Enzo Maresca har bekräftat att Liam Delap har återvänt till träning och att han är tillgänglig till morgondagens cupmöte på Molineux”, skriver klubben via X.
