Liam Rosenior är Chelseas nya tränare.

Engelsmannen tror på succé med Londonklubben.

– Jag tror starkt att vi kan lyckas här, säger 41-åringen till Sky Sports.

Foto: Alamy/ Bildbyrån

Nyligen presenterades Liam Rosenior som Chelseas nya huvudtränare efter att Enzo Maresca valt att lämna. Nu berättar Rosenior om målet med Londonklubben.

– Man begränsar inte sina ambitioner. Jag är inte arrogant, jag är bra på det jag gör. I varje jobb jag har haft, oavsett om det varit som interimtränare, assisterande tränare, huvudtränare, i förhållande till den grupp jag har arbetat med, har jag varit framgångsrik, säger han till Sky Sports.

Engelsmannen menar att han sågs som en underdog innan han tog över Strasbourg. Den franska klubben slutade tre poäng ifrån Champions League-plats under Roseniors första år.

– När jag kom till Strasbourg sa de att jag var ett skämt i media. De sa att mitt lag skulle sluta sist, att det var ett omöjligt projekt, att spelarna var alldeles för unga, för oerfarna och att jag var en nolla från England, säger han och fortsätter:

– Jag lovar det inte, jag arbetar mot det, men jag tror starkt att vi kan lyckas här.

Rosenior kommer att inleda sin tränarkarriär i Chelsea mot Charlton i FA-cupen som drar i gång 21.00 under kvällen.