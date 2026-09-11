Chockas av Elliot Stroud: ”Jag insåg det”

Elliot Stroud har knappt fått vila i år.

Något som imponerat Hull-tränaren Sergej Jakirovic.

– Han har inte haft en enda dags paus sedan januari, säger tränaren till Hull Daily Mail.

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Elliot Stroud spelade för Mjällby under våren innan han reste med svenska landslaget till VM. Därefter återvände han till Blekinge innan flyttlasset gick till Hull i Premier League.

Hull-tränaren Sergej Jakirovic är imponerad av hur mycket svensken har spelat i år.

– Det intressanta med Elliot är att han inte har haft en enda dags paus sedan januari. Jag insåg det igår (torsdag), säger han till lokaltidningen Hull Daily Mail.

Jakirovic hyllar samtidigt Stroud för hans insats under Hulls starka inledning på återkomsten till Premier League.

– Det går upp och ner, men vi vet vad han kan göra. Vi använder honom på vänsterkanten och han är även vänsterback, vilket är bra om det finns något vi behöver ändra där. Jag tycker att han ger mycket energi där. Han är en löpare och vi kommer att försöka använda honom varje match.

Stroud har startat samtliga tre matcher i ligan den här säsongen.