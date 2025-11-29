City slog Leeds på stopptid – Foden matchhjälte
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Manchester City såg länge ut att tappa poäng.
Do blev Phil Foden matchhjälte på stopptid och sänkte Leeds.
Under lördagen ställdes Manchester City mot Leeds United. Inför matchen stod det klart att Gabriel Gudmundssons inledde på bänken för Leeds.
Manchester City fick en drömstart på tillställningen. i den första minuten satte Phil Foden 1–0-målet på volley.
I den 25:e minuten utökade City genom Josko Gvardiol som, efter en tilltrasslad situation i Leeds straffområde, fick foten på bollen och in i mål.
Inför den andra katen bytte Leeds in Dominic Calvert-Lewin. Ett byte som skulle ge effekt. Anfallaren snodde åt sig en felpass fyra minuter in i den andra halvleken och reducerade.
Calvert-Lewin var högst delaktig i kvitteringen för leeds när han gjordes ner i Citys straffområde. Luke Nmecha klev fram för att ta straffen – då räddade Gianluigi Donnarumma – men släppte in på returen.
När matchen led mot sitt slut och allt såg ut att rendera i ett kryss. Då klev Foden fram igen och placerade in segermålet.
Den här artikeln handlar om: