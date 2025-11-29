City slog Leeds på stopptid – Foden matchhjälte

Manchester City såg länge ut att tappa poäng.

Do blev Phil Foden matchhjälte på stopptid och sänkte Leeds.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställdes Manchester City mot Leeds United. Inför matchen stod det klart att Gabriel Gudmundssons inledde på bänken för Leeds.

Manchester City fick en drömstart på tillställningen. i den första minuten satte Phil Foden 1–0-målet på volley.

I den 25:e minuten utökade City genom Josko Gvardiol som, efter en tilltrasslad situation i Leeds straffområde, fick foten på bollen och in i mål.

Inför den andra katen bytte Leeds in Dominic Calvert-Lewin. Ett byte som skulle ge effekt. Anfallaren snodde åt sig en felpass fyra minuter in i den andra halvleken och reducerade.

Calvert-Lewin var högst delaktig i kvitteringen för leeds när han gjordes ner i Citys straffområde. Luke Nmecha klev fram för att ta straffen – då räddade Gianluigi Donnarumma – men släppte in på returen.

När matchen led mot sitt slut och allt såg ut att rendera i ett kryss. Då klev Foden fram igen och placerade in segermålet.