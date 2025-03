City tappade poäng mot Brighton efter självmål av Khusanov

Manchester City tappade viktiga poäng i CL-jakten.

Matchen slutade 2-2 efter självmål från Khusanov.



I omgång 29 av Premier League tog Manchester City emot Brighton.

Hemmalaget tog ledningen när Erling Haaland säkert satte en straff, efter att Omar Marmoush blivit fälld i straffområdet.

Brighton kvitterade drygt tio minuter senare genom Pervis Estupiñán, som skruvade in en otagbar frispark för Stefan Ortega.

Men i den 39:e minuten återtog City ledningen när Marmoush placerade in ett skott utanför straffområdet.



Tidigt in i den andra halvleken reducerade Brighton. På en hörna stötte Abdukodir Khusanov in bollen i eget mål.



Trots många chanser från båda lagen slutade matchen på Etihad 2-2. Manchester City behåller därmed sin femteplats och Brighton sin sjundeplats.



***



Yasin Ayari startade på bänken för Brighton, medan City saknar målvakten Ederson.

Startelvor:



Manchester City: Ortega – Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol – Gonzalez, Gündogan – Savinho, Marmoush, Doku – Haaland.



Brighton: Verbrüggen – Hinshelwood, van Hecke, Webster, Estupiñán – Baleba, Gomez – Minteh, Rutter, Mitoma – Pedro.