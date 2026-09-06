Comeback för Gyökeres – Arsenal med ny seger

Viktor Gyökeres har fått lite förtroende från Mikel Arteta.

I derbyt mot Chelsea fick svensken till slut göra säsongsdebut.

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Viktor Gyökeres vann Arsenals interna poängliga i fjol när klubben. Den här säsongen har än så länge inte fortsatt i samma tecken. Svensken fick inte ens hoppa in under lagets två inledande matcher av Premier League.

I Londonderbyt mot Chelsea bröts den negativa trenden. Med tolv minuter kvar att spela på Emirates Stadium byttes anfallaren in istället för målskytten Kai Havertz. Svensken gjorde inte ett speciellt stort intryck i matchen.

Arsenal vann derbyt med 2–1 efter att lagkaptenen Martin Ødegaard satt det avgörande målet i den 50:e minuten.

De regerande mästarna tog därmed sin tredje raka seger i inledningen av årets Premier League-säsong. Laget ligger just nu på en delad förstaplats i tabellen med Manchester City.