Cunha matchhjälte för Manchester United i stormötet

Mathias Cunha blev matchhjälte för Manchester United.

Yttern gjorde matchens enda mål och såg till att gästerna åkte hem med tre poäng.

Manchester United tog tre poäng borta mot Chelsea under lördagskvällen men det blev bara ett mål på Stamford Bridge.



Avgörandet kom efter ett misstag i Chelseas försvarsspel. Bruno Fernandes tog sig förbi och spelade in bollen till Matheus Cunha, som satte 1–0-målet.

Chelsea tryckte på för en kvittering och hade flera riktigt heta chanser. Liam Delap nickade i ribban och även Noussair Mazraoui träffade målramen i slutskedet.

Hemmalaget fick aldrig utdelning och United kunde hålla undan till tre poäng.