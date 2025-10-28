Dubbla smällar för Arsenal mot Brighton

Imorgon ställs Arsenal mot Brighton i den engelska ligacupen.

Då står det klart att Mikel Arteta får klara sig utan två viktiga spelare.

– Den här matchen kommer för tidigt, säger Arteta på en presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen ställs Arsenal mot Brighton i den engelska ligacupen. Detta efter att Premier League-ledarna besegrat Crystal Palace med uddamålet under söndagen – i en match där man drog på sig en hel del skador.

Efter matchen berättade nämligen huvudtränare Mikel Arteta att Riccardo Calafiori, Declan Rice, William Saliba och Gabriel Martinelli alla hade någon form av känning under matchen.

Nu står det klart att två av dessa missar mötet med Brighton imorgon.

– Saliba är inte tillgänglig, han kommer inte att vara med i den här matchen. Rice kommer att vara tillgänglig, Calafiori också. Martinelli ser också ut att vara otillgänglig. Den här matchen kommer för tidigt för honom, säger Arteta på en presskonferens under tisdagen.

Spanjoren gav även en uppdatering om Bukayo Saka som tvingades bryta matchen i helgen på grund av sjukdom.

– Han är okej, meddelar Arteta.

På Arsenals skadelista finns, förutom Saliba och Martinelli, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Noni Madueke och Martin Ødegaard.



