Efter utvisningen – Pedro Neto stängs av ytterligare

Pedro Neto var avstängd när Chelsea mötte Aston Villa i den senaste omgången.

Nu meddelar FA att portugisen får ett ännu längre straff.

Det var i derbyt mellan Chelsea och Arsenal som Pedro Neto blev utvisad. Straffet kom däremot att bli värre än den en match långa avstängning som ett rött kort brukar innebära.

Det engelska fotbollsförbundet meddelade under fredagen att Neto stängs av ytterligare en match, samt tvingas betala 70 000 pund (motsvarande drygt 874 000 kronor) i böter.

Chelseas nästa match i Premier League spelas imorgon, då Newcastle United gästar Stamford Bridge.

Pedro Neto hamnade även i klam med rättvisan under veckans Champions League-möte med Paris Saint-Germain, när han puttade till en av bollkallarna. Portugisen riskerar därmed att bli avstängd även i Europaspelet.