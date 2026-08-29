Elanga stekhet – låg bakom Newcastle-seger

Anthony Elanga är i målform.

Svensken slog till igen när Newcastle besegrade Tottenham.

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Anthony Elanga gjorde mål efter fem minuter i Premier League-premiären mot Liverpool. Under lördagen ställdes Newcastle mot Tottenham Hotspur i London.

Den första halvleken slutade mållöst och i den andra tog Newcastle ledningen. Då slog Elanga till på nytt och gjorde därmed sitt andra mål för säsongen.

Tio minuter senare utökade bortalaget genom Yoane Wissa, vilket fastställde slutresultatet.

Värt att notera är att Lucas Bergvall tillbringade hela matchen på bänken för Spurs, som åkte på sin andra raka ligatorsk.