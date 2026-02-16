Eriksen vill se Spurs lyfta: ”En klubb jag följer”

Tottenham Hotspur sparkade förre tränaren och har det tufft i ligan.

Den tidigare spelaren Christian Eriksen är ledsen över hur situationen har blivit.

– Jag hoppas att klubben kommer tillbaka och är i en bättre position än den är nu, säger han till danska Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur har haft en tung säsong och laget ligger på en 16:e plats i Premier League och har fem poäng ner till nedflyttningsplats. Nyligen meddelade Spurs att tränaren Thomas Frank fått sparken efter förlusten mot Newcastle och ersatts av Igor Tudor.

Nu talar den tidigare Spurs-stjärnan Christian Eriksen ut om lagets prickära situation.

Dansken är ledsen över hur det slutade för Thomas Frank i klubben.

– Å Thomas vägnar är jag besviken över att det har blivit som det har blivit. Jag hoppas att Thomas lyckas var han än är, säger Eriksen till danska Viaplay och tillägger:

– Jag hade också hoppats för Tottenhams skull att de hade varit mer framgångsrika. Men det är klart att saker händer så fort i fotboll, och när det inte går bra är tränaren ute, och det gick inte precis Thomas väg.

Samtidigt vill han se Spurs lyfta och hoppas att de lyfter från svackan.

– Jag hoppas att klubben kommer tillbaka och är i en bättre position än den är nu . Det är fortfarande en klubb jag följer mycket.

Christian Eriksen spelade i Tottenham från 2013 till 2020. Thomas Frank var dessutom tränare för mittfältaren under sin tid i Brentford.