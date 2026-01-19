Eriksens relation till Amorim: ”Tittade inte åt mitt håll”

Christian Eriksen har gått igenom mycket under sin spelarkarriär.

Nu berättar dansken om tiden i Manchester United.

– Hade lite problem rent fotbollsmässigt, säger han till Sky Sports.

Foto: Alamy

Efter att ha varit utan klubb i drygt två månader valde Christian Eriksen, 33, att skriva på för tyska Wolfsburg. Dessförinnan kom dansken från en tuff tid i Manchester United.

I en intervju med Sky Sports berättar mittfältaren om hur det var svårt att slå sig in i ex-tränaren Ruben Amorims trupp.

– Som spelare kände jag att han inte tittade åt mitt håll överhuvudtaget säger Eriksen till Sky Sports.

Samtidigt menar dansken att på ett personligt plan var samarbetet med Amorim positivt.

– Självklart har man lite problem fotbollsmässigt. Men personligt hade vi en hyfsad relation, inget fel där. Han har en uppfattning. Kanske hade jag en spelarstil som inte riktigt passade honom.

Önskar klubben framgång

Trots att tiden i ”The Red Devils” inte blev som Eriksen tänkt, vill han det bästa för laget som just nu ligger på en femte plats i Premier League.

– Jag hoppas att klubben har framgång, avslutar han.

Christian Eriksen noterades för åtta mål och 19 assist på 107 tävlingsframträdanden i Manchester United mellan 2022 och 2025.