TV: Estevao ledde Chelsea till derbyseger

Chelsea tog sin andra raka ligaseger under nye tränaren Liam Rosenior.

18-årige Estevao glänste i London-derbyt mot Crystal Palace.

Foto: Bildbyrån

Chelsea fortsätter vinna under Liam Rosenior. I bortamötet med Crystal Palace tog gästerna tidigt kommandot, mycket tack vare supertalangen Estevao.

Efter en slarvig hemåtpassning från Palace ryckte 18-åringen ifrån Tyrick Mitchell och placerade kyligt in 1–0. Kort därefter låg han även bakom 2–0 genom en assist till Joao Pedro.

Chelsea utökade senare ledningen genom Enzo Fernandez på straff. Crystal Palace fick dessutom Adam Wharton utvisad, vilket försvårade upphämtningen. Matchen slutade 3–1 efter en sen reducering av Chris Richards.

Segern lyfter Chelsea upp på fjärde plats i Premier League.