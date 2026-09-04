Evertons prekära läge – endast 18 (!) utespelare tillgängliga

Transferfönstret i i England har stängt.

Det lämnar Everton i ett jobbigt läge.

Liverpool-klubben har endast 18 utespelare registrerade i A-truppen.

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Everton har fått en bra start på Premier League-säsongen, med en seger och ett krys mot Crystal Palace respektive Bournemouth.

Detta trots att David Moyes i dagsläget vakar över en minst sagt tunn trupp.

Liverpool-laget har endast 21 spelare registrerade i A-truppen, varav tre är målvakter. Detta trots att Premier League tillåter att varje klubb får registrera 25 namn för en säsong.

I samband med matcher får varje lag anmäla en trupp på 20 spelare, det vill säga endast en mer än vad Everton har tillgängligt.

Den svagaste lagdelen sett till antal spelare är försvaret. Everton har just nu sex försvarare tillgängliga varav endast två är renodlade ytterbackar. Dessa är högerbacken Ainsley Maitland-Niles och vänsterbacken Vitalii Mykolenko.

I övrigt har David Moyes åtta mittfältare och fyra anfallare till sitt förfogande.

Under sommaren har Everton tappat spelare som Iliman Ndiaye, Beto, Dwight McNeil och Beto. Samtidigt har Seamus Coleman och Idrissa Gueye försvunnit efter att deras respektive kontrakt löpt ut.

När det kommet till spelare in har klubben förstärkt med bland annat Hayden Hackney från Middlesbrough, Christian Nørgaard från Arsenal och Brennan Johnson från Crystal Palace.