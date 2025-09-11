FA anklagar Chelsea för 74 (!) regelbrott

Engelska FA har kommit med ett ordentligt besked denna torsdag.

Chelsea anklagas för 74 regelbrott kopplade till bland annat agenter.

Klubben har till nästa vecka på sig att svara.

Engelska FA går hårt åt Chelsea denna torsdag.

Förbundet meddelar nu att Chelsea anklagas för 74 regelbrott kopplat till agenter, mellanhänder och tredjepartsinvesteringar.

Dessa regelbrott ska skett mellan 2009 och 2022, men primärt ska regelbrotten ha ägt rum mellan säsongen 2010/11 och 2015/16, det vill säga under tiden som Roman Abramovitj ägde klubben.

FA meddelar även att Chelsea har på sig till nästa fredag, det vill säga den 19 september, att svara.