Fernandes öppnar upp: ”Klubben ville att jag skulle lämna”

Bruno Fernandes hade möjligheten att tjäna nära nio miljoner kronor i veckan hos Al Hilal.

Däremot valde lagkaptenen att stanna i Manchester United – trots att klubben ville att han skulle lämna.

– Det gör mycket ont i mig, säger han i en intervju med portugisiska Canal 11.

Foto: Bildbyrån

Manchester Uniteds lagkapten Bruno Fernandes är fortsatt kvar i klubben efter sex år. Detta trots att det fanns uppgifter om att han kunde ha lämnat under sommaren.

Då uppgavs saudiska Al Hilal vara beredda att betala 700 000 pund i veckan, eller nära 9 miljoner kronor, för att säkra upp portugisen. Fernandes valde i sin tur att tacka nej till erbjudandet för att stanna i Ruben Amorims lag.

Det var dock inte alla i Manchester United som älskade att 31-åringen valde att stanna i klubben. I en intervju med portugisiska Canal 11 öppnar United-kaptenen upp om att personer i ”The Red Devils” ledning helst ville att han skulle lämna.

– Jag kunde ha lämnat som många gör och sagt: ”Jag vill lämna, jag vill inte träna, jag vill bara lämna för 20 eller 30 miljoner euro, så att de betalar mig mer på andra sidan”, inleder Fernandes.

– Men jag gjorde aldrig det. Jag kände mig aldrig i en position att göra det, eftersom jag kände att den empati och tillgivenhet jag hade för klubben var densamma från deras sida. Men det kommer en punkt där pengar är viktigare än allt annat för dem.

”De hade inte modet att fatta det beslutet”

Bruno Fernades utvecklar:

– Klubben ville att jag skulle gå, det har jag med mig i huvudet. Jag sa detta till ledningen, men jag tror att de inte hade modet att fatta det beslutet.

Att portugisen valde att stanna menar han grundar sig i flera anledningar:

– Jag bestämde mig för att stanna, delvis på grund av familjeskäl men också för att jag verkligen gillar klubben. Samtalet med tränaren fick mig också att stanna kvar.

– Men från klubbens sida kände jag lite: ”Om du lämnar är det inte så illa för oss”. Det gör väldigt ont i mig, avslutar han.