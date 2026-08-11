Forest-ägare stämmer Crystal Palace – till följd av banderoll

Evangelos Marinakis stämmer Crystal Palace.

Anledningen är en banderoll där Forest-ägaren riktar en pistol mot Morgan Gibbs White.

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Det var i augusti förra året, i samband med Crystal Palace match mot Nottingham Forest som budskapet syntes på Selhurst Parks läktare.

Palace-fansen höll upp en banderoll med texten ”Mr. Marinakis är inte inblandad i utpressning, matchfixning, narkotikahandel eller korruption”, följt av en bild där Forest-ägaren Evangelos Marinakis håller en pistol mot Morgon Gibbs White.

Bakgrunden till banderollen är att Gibbs White valde att skriva på ett nytt kontrakt med Forest efter att ha ryktats till Tottenham Hotspur under sommaren.

Nu har Marinakis advokater stämt Crystal Palace för ärekränkning till Storbritanniens högsta domstol, rapporterar BBC. Palace har sedan tidigare tvingars betala böter till det engelska fotbollsförbundet FA till följd av banderollen.

Förutom Nottingham Forest äger Marinakis även Olympiacos i hemlandet Grekland, samt portugisiska Rio Ave.