Klart: BK Häcken värvar från ligarival

Maja Bodin lämnar Växjö för BK Häcken.

Det bekräftar de regerande mästarna på sin hemsida.

– Jag gillar när det smäller och vill alltid ge hundra procent, säger anfallaren.

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BK Häcken förstärker offensiven inför slutspurten av damallsvenskan. Hisingelaget har gjort klart med anfallaren Maja Bodin, som ansluter från Växjö DFF.

24-åringen har skrivit på ett kontrakt till sommaren 2030.

– BK Häcken är ett av de bästa lagen i Sverige och som även spelar en väldigt fin fotboll. Det är såklart något som lockar. Supportrarna kan förvänta sig en spelare som gärna offrar sig både offensivt och defensivt. Jag gillar när det smäller och vill alltid ge hundra procent, säger Bodin till klubbens hemsida.

Anfallaren gjorde sin allsvenska debut redan som 15-åring, då för Kristianstads FF. Hon har även representerat Asarums IF och KIF Örebro.

– Maja är en spelarprofil som vi har följt under en längre tid och som passat vårt sätt att spela fotboll. En hårt arbetande offensiv spelare som är snabb och gillar att gå i djupled. Hon är en skicklig målskytt och med sitt naturliga ledarskap och energi kommer hon tillföra mycket för oss i höst, säger BK Häckens sportchef Martin Ericsson.