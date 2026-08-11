Uppgifter: Jeff Bezos köper andel i Liverpool

Jeff Bezos ser ut att bi delägare i Liverpool.

Enligt Sky Sports kommer Amazon-grundare köpa en tredjedel av klubben.

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Liverpool ägs sedan 2010 av det amerikanska sportskonglomeratet Fenway Sports Group.

I veckan väntas bolaget presentera en ny minoritetsägare i klubben. Enligt Sky Sports rör det sig om Amazon-grundaren Jeff Bezos, som väntas köpa en dryg tredjedel av den engelska storklubben.

Förutom Bezos, vars förmögenhet uppges ligga på ungefär 2,6 biljoner kronor enligt Forbes, väntas Facebook-grundaren Eduardo Salvin bli en del av köpet. Savarin var även en del av ett bolag som försökte köpa Chelsea 2022, utan att lyckas.

Konsortiet kommer enligt uppgifterna ledas av Amit Bhatia, som nyligen var delägare i Championship-klubben Queens Park Rangers. Han är även syskonbarn till stålmiljardären Lakshmi Mittal.

Enligt Sky kommer köpet göra att Liverpool värdering stiger till 6 miljarder dollar, runt 57 miljarder kronor.