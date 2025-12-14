Forest-duons show – nollade Tottenham

Nottingham Forest sänkte Tottenham Hotspur med 3–0.

Då stod Callum Hudson-Odoi för två mål och en assist och Ibrahim Sangaré för ett mål och två assist.

Foto: Alamy

Under söndagen tog Nottingham Forest emot Tottenham Hotspur i Premier League. Hemmalaget har haft en tuff höst i ligan och ligger i botten av tabellen. Samtidigt har Spurs haft en svacka och jagade tre poäng.

Det var Nottingham Forest som såg till att ta ledningen. I den 28:e minuten spelade Ibrahim Sangaré fram till Callum Hudson-Odoi som satte 1–0. Ett samarbete det skulle bli mer av.

Drygt fem minuter in i den andra halvleken spelades Hudson-Odoi fram av Sangaré igen och hemmalaget tog ledningen med 2–0.

I den 60:e minuten fick Lucas Bergvall äntra planen. Svenskens inhopp fick ingen effekt utan i stället var det Hudson-Odoi och Sangaré som återigen löste ett mål. Då var det den sistnämnde som nätade och matchen slutade 3–0.