Förklaringen: Därför värvade United Sesko före Gyökeres

Manchester United var intresserade av Viktor Gyökeres – men valde Benjamin Sesko.

Förklaringen?

Sesko löper mer utan boll än vad svensken gör, enligt The Times.

Foto: Bildbyrån

Under sommaren ryktades Viktor Gyökeres vara av högt intresse för Manchester United – innan han till sist blev klar för Arsenal.

”The Red Devils” valde istället att köpa loss Benjamin Sesko, 22, från RB Leipzig för en rapporterad summa på omkring 925 miljoner kronor.

Enligt brittiska The Times var Gyökeres aldrig tänkt som förstaval då United prioriterade en värvning av den slovenska anfallaren. Detta ska helt sonika grunda sig i data – där det står klart att Benjamin Sesko löper mer utan boll än vad den svenska stjärnan gör.

Vidare skriver tidningen att Manchester United har rustat upp den data-drivna avdelningen där anställningen av Mike Sansoni, som hämtades in efter att ha spenderat elva år i Formel 1-teamet Mercedes, är en stor del av det.

Sedan Benjamin Sesko anslöt till Manchester United har han gjort två mål på tolv framträdanden.