Frank hyllar Bergvall – jämför svensken med Szoboszlai

Lucas Bergvalls utveckling i Tottenham imponerar.

Nu beskriver tränaren Thomas Frank 19-åringen som en framtidsbärare och drar paralleller till en av Premier Leagues största mittfältsstjärnor.

– Han är en stor del av den framtid vi försöker skapa här, säger han till Football London.

Foto: Bildbyrån

Lucas Bergvall har på kort tid vuxit fram som en viktig pjäs i Tottenham. Sedan flytten från Djurgården för ett och ett halvt år sedan har svensken gjort 66 framträdanden och varit med om att vinna Europa League.

Nu öser Spurs-tränaren Thomas Frank beröm över 19-åringen och pekar på hans förmåga att spela på flera positioner.



– Lucas är väldigt begåvad. Jag tror att han kommer att hamna som en åtta, men han är mer än kapabel att spela som tia eller till och med på kanten, som han gjorde mot Liverpool, säger Frank enligt Football London.

Tränaren lyfter särskilt Bergvalls löpkapacitet, presspel och trygghet med bollen.



– Han kan springa i djupled, pressa hårt och driva bollen framåt. Att ha en spelare som kan användas i olika roller är oerhört viktigt.

I det sammanhanget väljer Frank att jämföra Bergvall med Liverpools Dominik Szoboszlai, som ofta lyfts fram som en av ligans mest kompletta mittfältare.



– Titta på Szoboszlai. Han spelar som tia, åtta, sexa och på kanten. Det är den typen av flexibilitet som är så värdefull.



Men han ser inte bara likheter i flexibilitet utan Frank ser även gemensamma drag i spelarnas sätt att spela.



– Båda har fantastisk löpkraft och är bra på att driva bollen. Jag känner inte Szoboszlai, men det ser ut från utsidan som att han har en bra personlighet. Lucas har också en fantastisk personlighet och karaktär. Han är en stor del av den framtid vi försöker skapa här.

Den här säsongen har Bergvall noterats för 21 matcher, ett mål och fyra assist för Tottenham.

Tottenham ställs mot Crystal Palace i Premier League under söndagen. Matchstart 17.30.