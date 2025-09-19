Frank om Bergvalls framsteg: ”Har det där lilla extra”

Lucas Bergvall har gjort en stark start på säsongen.

Något Spurs-tränaren Thomas Frank har märkt av.

– Han går från klarhet till klarhet, säger frank enligt sajten Football London.

Foto: Alamy

Lucas Bergvall har inlett säsongen på ett positivt sätt. Svensken slog till med sitt första mål i Premier League mot West Ham och var högst inblandad i Tottenhams seger mot Villareal i Champions League.

Spurs-tränaren Thomas Frank ser att Bergvall har gjort en utveckling.

– Jag tycker att man kan säga att han gjorde en bra förra säsongen. Han spelade mycket och lade grunden för den här säsongen. För i början av säsongen kom han tillbaka från den fotskadan från förra säsongen och han behövde lite tid för att vara redo, säger Frank enligt sajten Football London.

Frank menar att man kan se hur Bergvalls självförtroende har tagit kliv.

– Nu kan man se att han går från klarhet till klarhet och har det där lilla extra självförtroendet. I en situation i andra halvlek (mot Villarreal) kunde man se att han fick bollen från ”Mo” (Mohammed Kudus) runt boxen och han bara tog den rakt i straffområdet. Det är sådana aktioner man ser från spelare som har självförtroende.

Samtidigt menar dansken att Tottenham har behövt ge honom tydliga instruktioner i hur han ska förhålla sig på planen.

– Jag tycker att jag och tränarna har jobbat med honom på ett par punkter. Han har så mycket energi att man ibland behöver man säga ”paus, stopp, spring inte när vi har bollen”. Och i stället hitta högre och farligare positioner.

Tottenham ställs mot Brighton, på lördag, i Premier League.