Franks besked om Bergvall: ”Positiv till att han kan vara tillgänglig”
Lucas Bergvall tvingades kliva av mot Crystal Palace.
Nu ger Tottenhams tränare Thomas Frank ett hoppfullt besked om svenskens status.
– Positiv till att han kan vara tillgänglig, säger han till Football London.
Lucas Bergvall utgick skadad i Tottenham Hotspurs 1–0-seger mot Crystal Palace tidigare i veckan, vilket väckte viss oro kring mittfältarens status inför kommande matcher.
Inför torsdagens Premier League-möte ger Spurs tränare Thomas Frank dock lugnande besked. Enligt Football London ser läget för Bergvall relativt positivt ut.
– Lucas är okej. Jag är ganska positiv till att han kan vara tillgänglig. Självklart finns det ett litet frågetecken, säger Frank.
Tottenham befinner sig för närvarande på elfte plats i Premier League-tabellen.
