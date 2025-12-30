Franks besked om Bergvall: ”Positiv till att han kan vara tillgänglig”

Lucas Bergvall tvingades kliva av mot Crystal Palace.

Nu ger Tottenhams tränare Thomas Frank ett hoppfullt besked om svenskens status.

– Positiv till att han kan vara tillgänglig, säger han till Football London.

Foto: Bildbyrån



Lucas Bergvall utgick skadad i Tottenham Hotspurs 1–0-seger mot Crystal Palace tidigare i veckan, vilket väckte viss oro kring mittfältarens status inför kommande matcher.

Inför torsdagens Premier League-möte ger Spurs tränare Thomas Frank dock lugnande besked. Enligt Football London ser läget för Bergvall relativt positivt ut.



– Lucas är okej. Jag är ganska positiv till att han kan vara tillgänglig. Självklart finns det ett litet frågetecken, säger Frank.

Tottenham befinner sig för närvarande på elfte plats i Premier League-tabellen.