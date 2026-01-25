Ikonerna tveksamma mot Carrick: ”Skulle ändå inte ge honom jobbet”

Trots Manchester Uniteds starka form ser ikonerna Roy Keane och Gary Neville ingen långsiktig framtid för Michael Carrick som tränare.

– Även om United vinner varje match resten av säsongen skulle jag ändå inte ge honom jobbet, säger Keane enligt Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Efter derbysegern mot Manchester City och helgens bortaseger mot Arsenal har Michael Carrick fått se sitt Manchester United från den positiva sidan. Trots detta är både Roy Keane och Gary Neville tveksamma till att 44-åringen ska få rollen som permanent tränare nästa säsong.

– Även om United vinner varje match resten av säsongen skulle jag ändå inte ge honom jobbet, säger Keane enligt Daily Mail.

Carrick tog över klubben efter Rúben Amorims spark och har officiellt varit en tillfällig lösning fram till sommaren. Keane menar att laget behöver en mer erfaren tränare för att nå ligatitlar.

Carrick själv vill inte spekulera om framtiden. Efter segern mot Arsenal kommenterade han:

– Vad som händer härnäst kommer jag inte svara på varje vecka. Jag njuter och kommer fortsätta göra det jag kan, säger han till Sky Sports.

Manchester United ställs nästa gång mot Fulham på bortaplan i Premier League, med avspark söndag 15.00.